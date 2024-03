A Tel-Aviv, la colère contre Netanyahu et la douleur pour les otages

Politique et émotion se mêlent intimement dans la manifestation, entre les slogans acerbes à l'égard du Premier ministre israélien et la supplique, inscrite partout sur les t-shirts ou les banderoles: "Ramenez les otages à la maison!". A ce jour, 130, dont 31 seraient morts, sont toujours détenus à Gaza, selon les autorités israéliennes.

"Elections! maintenant!", "ramenez les otages! Maintenant!": des milliers de personnes se sont rassemblées samedi soir à Tel-Aviv pour exiger le départ du gouvernement "corrompu" de Benjamin Netanyahu et panser les plaies d'"un pays brisé" par le traumatisme du 7 octobre.

La foule, assez âgée dans son ensemble, rassemble des hommes et des femmes habitués des manifestations monstres qui ont secoué pendant des mois Israël pour protester contre une réforme de la justice voulue par M. Netanyahu. C'était avant le 7 octobre, "il y a un siècle", soupire une femme.

Depuis, l'attaque sanglante du Hamas en Israël et la guerre lancée en représailles à Gaza ont tout balayé et renforcé la colère et le désespoir des manifestants de Tel-Aviv.

"Nous sommes un pays brisé", dit Ora, une psychologue d'une soixantaine d'années qui ne souhaite pas donner son nom.