Tempête en Australie: sept personnes tuées sur la côte Est

Une tempête a tué sept personnes sur la côte Est de l'Australie, où les secouristes poursuivent mercredi leurs opérations en quête de disparus, pendant que plus de 80.000 foyers restent privés de courant.

Les victimes décédées, dont une fillette âgée de neuf ans, sont localisées dans les provinces de Queensland et de Victoria, touchées depuis lundi par des orages et des vents violents, provoquant chutes d'arbre et crues soudaines.

Un bateau avec 11 personnes à son bord a chaviré près de Brisbane, provoquant la mort par noyade de deux individus, a indiqué la police, qui recherche un dernier membre de l'équipage, porté disparu.