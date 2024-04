Tensions au Moyen-Orient: Easyjet suspend ses vols vers et en provenance de Tel Aviv

La compagnie aérienne britannique Easyjet a annoncé lundi suspendre ses vols "à destination et en provenance de Tel Aviv", à l'heure où le monde attend la réponse d'Israël à l'attaque sans précédent menée par l'Iran dans la nuit de samedi à dimanche.

"En raison de l'évolution de la situation en Israël, Easyjet a pris la décision de suspendre temporairement ses opérations à destination et en provenance de Tel Aviv jusqu'au 21 avril", a annoncé la compagnie aérienne lundi, dans une déclaration transmise à l'AFP.

"La sûreté et la sécurité de nos passagers et de nos équipages sont toujours la priorité absolue d'Easyjet", a ajouté la compagnie, précisant avoir contacté par SMS et e-mail les clients des vols concernés par ces annulations.