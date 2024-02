Trump a fait appel de sa condamnation au civil pour fraudes financières

Cet appel, enregistré lundi auprès de la cour suprême de New York (tribunal de première instance), vise aussi l'interdiction imposée le 16 février à M. Trump et à ses deux fils adultes Donald Jr. et Eric de diriger des entreprises dans l'Etat de New York pendant trois ans.

Dans les quelque 120 pages de motivations pour interjeter appel, le camp Trump représenté par l'avocate Alina Habba estime que la "cour suprême a commis des erreurs de droit et de fond, abusé de son pouvoir discrétionnaire et est allée au-delà de ses compétences".