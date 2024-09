Typhon Yagi: 155 morts au Vietnam, premières victimes en Thaïlande et au Laos

Plus de 150 personnes ont trouvé la mort après le passage du typhon Yagi, principalement dans le Nord du Vietnam, en proie à des inondations monstres, alors que la Thaïlande et le Laos, deux autres pays d'Asie du Sud-Est, faisaient état de premières victimes.

Le Vietnam reste aux prises avec les ravages de la tempête tropicale, qui a frappé samedi et dimanche le nord du pays avec des averses et des rafales dépassant les 150 km/h.

- quatre morts en Thaïlande -

A moins de trois kilomètres du centre de Hanoï, des habitants se déplaçaient avec de l'eau au niveau de la poitrine, alors que d'autres bricolaient des embarcations de fortune pour se déplacer.

NHAC NGUYEN

Seize provinces et villes restent mercredi sous la menace d'éboulements et de crues subites, bien que plusieurs médias d'Etat ont indiqué que l'eau avait commencé à reculer dans certaines régions montagneuses.

Des inondations ont aussi affecté des régions de Birmanie, du Laos et de Thaïlande.

Dans le nord de la Thaïlande, une opération de secours est en cours pour venir en aide à 9.000 familles piégées par la montée des eaux, a indiqué la Première ministre Paetongtarn Shinawatra.

Deux personnes ont été tuées dans un éboulement de terrain survenu dans la province de Chiang Mai (nord), et deux autres personnes dans des circonstances non précisées dans la province de Chiang Rai (nord).

Au Laos voisin, un média d'Etat a indiqué qu'au moins une personne avait trouvé la mort dans les inondations.

- crues au Laos -

Les crues ont aussi affecté des maisons et des magasins de Luang Prabang, ville classée au patrimoine mondial de l'humanité, a précisé le Lao Post.

Dans la province voisine de Luang Namtha, une opération d'évacuation a concerné 300 personnes de 17 villages différents. "Je pense que ça va prendre encore deux jours avant qu'ils puissent retourner chez eux", a indiqué à l'AFP Sivilai Pankaew, le chef adjoint du district.

Le responsable a indiqué que la ligne de train à grande vitesse reliant la capitale Vientiane à la Chine n'avait pas été endommagée.

Nhac NGUYEN

En Birmanie, les pluies ont provoqué d'importantes inondations à Tachileik (est), ville frontalière de la Thaïlande, mettant à mal les communications téléphoniques, ont rapporté la presse locale et des témoins.

Plus au sud, des centaines d'habitants de Myawaddy, autre carrefour commercial stratégique à la frontière avec la Thaïlande, ont quitté leurs maisons pour se réfugier dans des écoles et des temples situés en hauteur en raison de la montée des eaux, a déclaré à l'AFP un habitant.

Avant de frapper le Vietnam, le typhon Yagi avait traversé le sud de la Chine et les Philippines, faisant au moins 24 morts et des dizaines de blessés.

Selon une étude publiée en juillet, les typhons de la région se forment désormais plus près des côtes, s'intensifient plus rapidement et restent plus longtemps au-dessus des terres en raison du changement climatique.

