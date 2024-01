Ukraine, Gaza : le pape rejette la notion de "dommages collatéraux" chez les civils

Le pape François a dénoncé lundi les "crimes de guerre" perpétrés contre les civils dans les conflits, notamment dans la bande de Gaza et en Ukraine, rejetant la notion de "dommages collatéraux".

"Dans un contexte où le discernement entre objectifs militaires et civils semble ne plus être observé, il n'y a pas de conflit qui ne finisse en quelque sorte par frapper aveuglément la population civile. Les événements en Ukraine et à Gaza en sont la preuve évidente", a déclaré le pape argentin à l'occasion de ses traditionnels voeux du début d'année au corps diplomatique.