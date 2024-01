Un cinquième des journalistes du Los Angeles Times licenciés, grève chez ceux de Condé Nast

Partager:

Le Los Angeles Times a annoncé mardi le licenciement de plus d'un cinquième de sa rédaction, en pleine crise des médias américains, tandis que les journalistes de Condé Nast, qui regroupe Vanity Fair, Vogue ou GQ, ont manifesté à New York contre un plan social. Au moins 115 journalistes du Los Angeles Times seront licenciés, pour faire face à des pertes annuelles de 30 à 40 millions de dollars, a annoncé son propriétaire, le milliardaire et entrepreneur de la biotech Patrick Soon-Shiong, dans les pages du grand journal californien, créé il y a 142 ans.

"La décision d'aujourd'hui est douloureuse pour tous, mais il est impératif que nous agissions rapidement et prenions des mesures pour construire un journal viable et florissant pour les générations futures", avec plus d'abonnements et de revenus publicitaires, a indiqué l'homme d'affaires, qui avait racheté le journal pour 500 millions de dollars en 2018. "Nous croyons toujours au Los Angeles Times et au rôle important qu'il joue dans une démocratie dynamique. Mais un journal ne peut pas jouer ce rôle lorsque son personnel est réduit jusqu'à l'os", a déploré le syndicat du journal, alors que le pays s'apprête à vivre en 2024 une campagne présidentielle tendue, probablement entre Joe Biden et Donald Trump. - "Difficile décision" -

Le journal de Los Angeles, qui revendique 51 prix Pulitzer depuis 1942, doit s'adapter aux bouleversements de l'ère numérique, à la diminution des revenus publicitaires et à la perte d'abonnés, un virage difficile pour de nombreux titres de la presse traditionnelle. Soixante-dix postes avaient déjà été supprimés en juin 2023 au Los Angeles Times. Le directeur de la rédaction, Kevin Merida, avait quitté ses fonctions début janvier, sur fond de désaccords avec le propriétaire, selon des médias. Du Washington Post, propriété du milliardaire et fondateur d'Amazon Jeff Bezos, à la radio publique NPR, en passant par Vox Media (New York Magazine, The Verge, Vox), 2023 a été marquée par de nombreuses annonces de suppressions de postes dans les rédactions américaines, un mouvement qui se poursuit depuis des années.