"Un enfer": au moins 51 personnes tuées à cause de feux de forêt au Chili

Au moins 51 personnes ont été tuées dans des incendies de forêt qui ravagent le centre et le sud du Chili, la tragédie la plus meurtrière de la dernière décennie dans le pays, et dont le bilan risque encore de s'alourdir dimanche.

"En l'espace d'une minute, nous avons tout perdu", a déclaré, effondré en larmes, Luis Vial, un retraité de 69 ans, devant les décombres de sa maison, dans le quartier de Villa Independencia, où 19 personnes ont péri, sur les collines de la région touristique de Valparaiso.