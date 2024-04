Un mort et plusieurs blessés en Turquie après la chute d'une cabine téléphérique: 43 passagers sont toujours bloqués

Une des cabines du téléphérique de Sarisu-Tünektepe (téléphérique de montagne à Antalya) s'est brisée sous le poids du choc, entraînant la chute de ses passagers dans une zone rocheuse.

128 passagers répartis dans 16 cabines ont pu être évacués depuis vendredi soir, tandis que 43 attendent encore d'être secourus, a indiqué samedi matin l'agence publique turque de gestion des catastrophes (Afad).

Sept hélicoptères et plus de 500 secouristes ont été dépêchés sur les lieux, selon les autorités. Une enquête a été ouverte pour éclaircir les causes de l'accident, a annoncé le ministre turc de la Justice.