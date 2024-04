"Crime odieux": un adolescent israélien porté disparu en Cisjordanie a été retrouvé "assassiné"

Une vaste chasse à l'homme a été aussitôt lancée par l'armée, et des centaines de civils, dont de nombreux colons, se sont déployés dans les collines et les champs environnants pour tenter de le retrouver.

Le corps du garçon a été localisé samedi à la mi-journée non loin de ses pâtures et des fermes de Malachei HaShalom. "Benjamin Achimeir a été assassiné dans une attaque terroriste", ont indiqué l'armée, la police et le service du renseignement intérieur Shin Beth dans un communiqué.

Les forces de sécurité israéliennes sont engagées "dans la poursuite intensive des assassins méprisables et de tous ceux qui ont collaboré avec eux", a indiqué M. Netanyahu dans une déclaration transmise à l'AFP, dénonçant "un crime odieux".