Un tremblement de terre secoue New York: pas de blessés signalés dans l'immédiat

Le tremblement de terre s'est produit "à 14H23 GMT (10H23 locales) à 7 km au nord-nord-est de la station de Whitehouse, dans le New Jersey", l'Etat frontalier de New York sur l'autre rive du fleuve Hudson.

Un rare séisme de magnitude 4,7 a frappé tout près de New York vendredi, a indiqué l'Institut de géophysique américain (USGS), la mégapole ayant tremblé quelques secondes en divers endroits.

Le séisme a eu lieu à 5 km de profondeur, selon l'USGS. Aucun dégât important ni blessé n'ont été signalés dans l'immédiat. "Nous n'avons pas d'informations à ce stade relatives à des dégâts importants (mais) nous continuons d'évaluer la situation", a écrit sur X le porte-parole du maire de New York Eric Adams, Fabien Levy. "JE VAIS BIEN", a aussi assuré sur X le compte de l'emblématique Empire State Building.

La légère secousse a été ressentie dans nombre de quartiers des arrondissements de Manhattan et de Brooklyn, provoquant un déluge de messages sur les plateformes de réseaux sociaux. Au siège des Nations unies, les caméras filmant la réunion du Conseil de sécurité sur la crise humanitaire à Gaza se sont mises à trembler. La représentante de l'ONG Save the Children, Janti Soeripto, a interrompu son discours décrivant la famine et les morts. "C'est un séisme?", a-t-elle demandé.