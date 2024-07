Une convention républicaine sous haute tension pour sacrer Trump

Mais l'image que tout le monde a en tête, et qui a fait le tour du monde, c'est celle d'un Donald Trump à l'oreille ensanglantée, le poing brandi, évacué de façon précipitée samedi par ses gardes du corps d'un meeting de campagne en Pennsylvanie.

Des milliers de policiers sont déployés dans les rues. "S'ils ne sont pas anxieux, alors moi non plus", confie à l'AFP Tim Hawkins, 57 ans, venu de l'Etat de Washington, à l'extrême ouest du pays.

"Je ne devrais pas être ici, je devrais être mort", a affirmé l'ancien président dans un entretien à bord de son avion vers Milwaukee accordé dimanche au New York Post.

C'était une "expérience très surréaliste", a-t-il observé à propos de la tentative d'assassinat, portant un bandage blanc sur son oreille droite selon le journal.

Cet attentat a choqué une société américaine de plus en plus polarisée, ulcérant les plus radicaux des militants trumpistes, qui accusent ouvertement les démocrates d'en porter la responsabilité.