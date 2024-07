Tentative d'assassinat contre Donald Trump: ce que l'on sait sur la victime collatérale, un homme de 50 ans

La tentative d'assassinat visant Donald Trump lors d'un meeting samedi en Pennsylvanie a fait un mort: Corey Comperatore, un pompier et père de deux enfants qui venait tout juste d'avoir 50 ans.

Un peu plus tôt dans la journée, la soeur de M. Comperatore, Dawn Comperatore Schafer, avait déjà écrit un hommage sur son compte Facebook.

"Nous avons perdu un compatriote pennsylvanien hier soir, Corey Comperatore. Je viens de parler avec sa femme et ses deux enfants", a confirmé dimanche le gouverneur de l'Etat, Josh Shapiro, lors d'une conférence de presse.

"Sa femme et ses filles viennent juste de vivre l'impensable, l'inimaginable", écrit-elle.

"Le meeting de M. Trump a pris la vie de mon frère", a-t-elle écrit, "la haine envers un homme a pris la vie de celui que nous aimions le plus".

Deux autres spectateurs ont également été grièvement blessés par le tireur, qui a été abattu, selon les autorités.

Corey était un grand partisan de l'ancien président

Samedi, un témoin expliquait au micro de NBC News avoir vu un homme être atteint à la tête et mourir sur le coup, aux côtés de sa famille.

"On a entendu plusieurs coups de feu, l'homme non loin de moi a été atteint à la tête, il est mort instantanément et est tombé au pied du gradin", avait déclaré Joseph, dont le nom de famille n'a pas été précisé.