Une école de l'ONU et des ambulances touchées à Gaza, la Turquie "fait une croix" sur Netanyahou: voici où en est la guerre au Proche-Orient

La guerre entre Israël et le Hamas, entrée dans son 29e jour samedi, a été déclenchée par l'attaque sanglante du mouvement islamiste palestinien le 7 octobre sur le sol israélien depuis la bande de Gaza qu'il contrôle. En représailles, Israël a déclaré une guerre pour "anéantir " le Hamas, pilonnant sans relâche la bande de Gaza, territoire assiégé où s'entassent 2,4 millions de Palestiniens. L'armée israélienne y conduit également des opérations terrestres de plus en plus profondes.

Voici les derniers développements.