Une fusillade dans une salle de concert à Moscou fait au moins 40 morts: ce que l'on sait jusqu'à présent

Au moins 40 personnes ont été tuées et plus d'une centaine blessées ce vendredi soir dans une attaque armée suivie d'un énorme incendie dans une salle de concert en banlieue de Moscou.

Les faits, dont la nature exacte reste à éclaircir, ont eu lieu au Crocus City Hall, une salle de concert située à Krasnogorsk, une banlieue située juste à côté de la capitale russe. Le lieu peut accueillir entre 6.000 et 9.000 visiteurs. On ignore, au moment d'écrire ces lignes, le nombre exact de personnes qui se trouvaient à l'intérieur.

Les assaillants ont pénétré dans le Crocus City Hall alors que le groupe de rock russe baptisé "Piknik" était en train de donner un concert. Il y a "entre deux et cinq personnes non identifiées portant des uniformes tactiques et armées d'armes automatiques" qui ont "ouvert le feu sur les agents de sécurité à l'entrée de la salle de concert" puis "commencé à tirer sur le public", selon les services de secours.