Une passagère menacée d'être exclue d'un vol car elle ne portait pas de soutien-gorge

L'incident remonte à fin janvier: Lisa Archbold venait de monter à bord d'un avion devant relier Salt Lake City à San Francisco, lorsqu'une hôtesse l'a selon elle prise à part avant le décollage, car son t-shirt laissait deviner la forme de ses seins et de ses tétons.

Une passagère menacée d'être débarquée d'un vol car elle ne portait pas de soutien-gorge sous son t-shirt a dénoncé jeudi une "humiliation" discriminatoire et a réclamé un rendez-vous avec le patron de la compagnie américaine Delta.

"J'ai été prise pour cible et humiliée", a raconté Mme Archbold, en détaillant comment l'hôtesse l'avait convoquée, puis sortie de l'avion devant les autres passagers. "L'impuissance était pire que l'humiliation."

"Les passagers masculins ne sont pas obligés de couvrir leurs t-shirts avec une chemise ou une veste", a poursuivi l'avocate. "Ils ne sont pas non plus obligés de porter un soutien-gorge pour embarquer ou rester à bord d'un avion et les femmes ne devraient pas être obligées d'en porter."

Selon l'avocate, le cadre réglementaire américain autorise les compagnies aériennes à exclure un passager d'un vol uniquement s'il représente un risque pour la sécurité de l'avion ou des passagers. Ce qui n'était pas le cas de Mme Archbold.

"Ni ses seins ni ceux d'aucune autre femme n'ont jamais essayé de prendre le contrôle d'un avion", a-t-elle rappelé. "Les seins ne sont pas des armes de guerre et ce n'est pas un crime pour une femme ou une fille d'en avoir."

Contactée par l'AFP, Delta a indiqué avoir déjà présenté ses "excuses" à cette cliente.