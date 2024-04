Une tradition particulière: au Japon, des sumos s'affrontent avec pour objectif... de faire pleurer un bébé

Des lutteurs de sumo appartenant au club de sumo de l'université de Nihon ont bercé des bébés et les organisateurs ont porté des masques colorés de renards et de démons pour tenter de faire pleurer les bébés. Le but : un affrontement avec un drôle d'objectif. En effet, c'est celui qui fera pleurer le bébé en premier qui remportera la rencontre.

Cet événement traditionnel "Crying Sumo" a été lancé en 1991 pour souhaiter la santé et le bien-être des enfants. Plus de 30 ans plus tard, une centaine de bébés ont participé à l'événement cette année.