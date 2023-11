Une vingtaine de Belges et ayants droit ont quitté Gaza ce jeudi

Un premier groupe d'une vingtaine de Belges et ayants droit ont quitté Gaza, a indiqué jeudi en fin de journée la ministre des Affaires étrangères Hadja Lahbib. Ce groupe est assisté par les équipes diplomatiques et consulaires sur place en Égypte.

"Nous sommes mobilisés pour nos compatriotes et poursuivons les efforts pour que les Belges puissent quitter Gaza dès que possible", commente la ministre dans un communiqué.

Les Affaires étrangères avaient obtenu la permission de franchir le poste-frontière de Rafah pour 85 Belges et 90 de leurs ayants droit, un chiffre qui peut toujours évoluer. Les services diplomatiques et consulaires les assistent lorsqu'ils atteignent l'Égypte via Rafah, seul terminal ouvert depuis mercredi pour permettre aux détenteurs de passeports étrangers de quitter le territoire palestinien bombardé par Israël.