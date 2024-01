Une visite guidée numérique à Bruxelles pour la journée commémorative de l'Holocauste

La visite bruxelloise fait donc revivre les expériences de quatre enfants (Michel, Sonia, Hélène et Gilbert), dont les familles étaient originaires de Pologne, de Hongrie et de Roumanie. Séparés de leurs parents, ils vivaient dans les quartiers des Marolles et du centre de Bruxelles pendant l'avant-guerre et les périodes d'occupation. Pour échapper aux persécutions nazies, ils ont souvent dû se cacher en dissimulant leur identité, en adoptant une double vie, ou en bénéficiant du soutien de la résistance clandestine.

Reliant l'histoire, les lieux physiques et les histoires personnelles des survivants dans un contexte pédagogique, 'IWalk' est un programme éducatif de la Fondation USC Shoah qui vise à offrir aux utilisateurs une expérience d'apprentissage personnalisée sur des sites de mémoire du monde entier. Les parcours sont disponibles via l'application gratuite "IWalk".

"Les visiteurs peuvent ainsi littéralement suivre les pas de ces personnes résilientes, qui ont non seulement survécu à l'Holocauste, mais qui ont aussi porté leur histoire avec eux à travers les décennies. Leurs expériences témoignent de l'esprit humain et de l'héritage durable de l'espoir", souligne Laurence Bragard, responsable de l'apprentissage formel à la Maison de l'histoire européenne.

Longue d'environ une heure, la visite comprend sept arrêts le long d'un parcours de 2,2 km. Elle débute rue de Lenglentier, dans le quartier des Marolles, et se termine sur la Grand-Place. Le circuit, adapté aux adultes et aux jeunes de plus de 14 ans, intègre des clips vidéo comprenant témoignages, images historiques et textes biographiques, combinés avec les plaques, les portes et les bâtiments réels d'aujourd'hui.