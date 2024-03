USA: Biden rétablit certaines protections d'espèces menacées supprimées par Trump

Les réglementations publiées jeudi permettront de réinstaurer des protections pour les animaux menacés, ainsi qu'une formulation imposant que la désignation d'une espèce comme menacée se fasse sans considération de facteurs économiques.

"Les espèces font face à de nouveaux défis redoutables, dont le changement climatique, des habitats fragmentés et dégradés, des espèces envahissantes et des maladies", a déclaré dans un communiqué Martha Williams, directrice de l'U.S. Fish and Wildlife Service, qui dépend du ministère de l'Intérieur américain.

"L'Endangered Species Act est plus important que jamais", a-t-elle ajouté.