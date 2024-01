Vagues de 8 mètres et vents de 250 km/h: l'île de la Réunion se confine à l'approche d'un "terrible" cyclone, une Belge témoigne

"On a prévu de l'eau et des bougies au cas où il y aurait des coupures", explique Anne, une Belge d'origine anversoise, présente sur place à la Réunion. La jeune femme ne semblait pas inquiète, même si elle n'a jamais vécu un tel phénomène. "C'est la première fois que je vais vivre un cyclone", a-t-elle reconnu.

Au fil des heures ce dimanche, la situation s'est empirée à la Réunion. Le niveau violet de l'alerte cyclonique a été émis et il implique "un confinement strict de l'ensemble de la population, y compris des services de secours et de sécurité", précise un communiqué de la préfecture de ce département d'outre-mer de quelque 870.000 habitants. "Toute circulation est formellement interdite pour quelque cause que ce soit et jusqu'à nouvel ordre", ajoute-t-on de même source.