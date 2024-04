Cette évolution dans sa position s'est illustrée par des actions telles que l'arrestation de Khodorkovsky en 2003, suscitant des interrogations sur le virage politique de Poutine. Les élargissements de l'Union européenne et de l'OTAN, ainsi que les manifestations lors de sa réélection en 2012, ont également marqué un durcissement de sa position, selon les observations.

En 2000, Poutine était vu comme un dirigeant prêt à parler, ouvert aux contacts internationaux. Depuis, son positionnement semble avoir évolué, comme le souligne Nina Bachkatov : "C'était vraiment un autre homme. Et ça, c'est absolument fascinant à observer dans sa biographie. Il a commencé en voulant faire des réformes et notamment des réformes économiques".

"Pendant son deuxième mandat, il y avait déjà eu un durcissement parce qu'il y a eu l'élargissement de l'Union européenne et l'élargissement de l'OTAN. Et puis, il y a eu sa réélection en 2012 qui s'est faite dans un climat de manifestations où Poutine et son équipe ont vu la main de l'Occident", explique Nina Bachkatov. Le président de la Fédération de Russie considère que les Occidentaux tentent de renverser son régime en orchestrant des révoltes dans la rue.

Ces dernières années, des voix s'élèvent pour exprimer leur inquiétude quant à la direction prise par le dirigeant russe, évoquant une certaine rigidité et un sentiment d'isolement.

