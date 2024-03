Voici les images de la première compétition de ski organisée... en Arabie Saoudite

Ryad, en Arabie Saoudite, accueille sa toute première compétition de ski, avec la participation d'artistes internationaux, sous le nom de "SnowBlast KSA Cup". L'événement sportif se déroule dans un site extérieur doté de plus de 500 tonnes de neige artificielle.

"C'est bizarre, c'est sûr. En fin de compte, nous sommes à 45 minutes du désert. Je suis sûr qu'il y a longtemps, cet endroit était un désert. J'ai aussi entendu dire que dans les régions du nord, il y a des montagnes et de la neige, alors c'est certainement mieux que de le faire ici avec la chaleur et toute l'énergie que nous devons utiliser. J'espère donc que nous irons dans les montagnes et que nous ferons les choses comme il se doit", note Xavi Jes, skieur espagnol.