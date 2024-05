Vote sous tension à l'ONU sur une commémoration du génocide de Srebrenica

L'Assemblée générale de l'ONU devrait créer jeudi la Journée internationale de commémoration du génocide de Srebrenica, en Bosnie-Herzégovine, une initiative combattue par les Serbes qui accusent les Occidentaux de raviver les tensions dans les Balkans en les diabolisant.

"Je me rends à New York pour me battre de toutes mes forces et de tout mon cœur pour l'avenir de notre pays", a déclaré sur Instagram le président serbe Aleksandar Vucic, tandis que son ministre des Affaires étrangères Marko Djuric promettait de protéger son peuple "d'une stigmatisation à long terme".