Washington a mené une frappe supplémentaire sur les Houthis au Yémen

Cette frappe supplémentaire a été menée "probablement dans les 15 à 30 minutes après l'opération principale", a-t-il ajouté.

Au total, depuis les premières frappes américaines au Yémen le 11 janvier, "nous estimons avoir détruit ou endommagé plus de 25 sites" de tirs de missiles et "touché des drones, des radars et outils de surveillance aérienne et des stocks d'armes avec de bons résultats", a encore dit Pat Ryder.

Sur fond d'escalade liée au conflit entre Israël et le Hamas palestinien à Gaza, les Houthis, qui contrôlent de vastes pans du Yémen en guerre, ont averti mardi qu'ils riposteraient aux frappes américano-britanniques.