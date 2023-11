C'est une première: Walibi sera ouvert pendant les vacances d'hiver, voici ce qui est prévu pour l'occasion

Quatre zones thématiques ont été développées pour l'occasion autour des attractions habituelles du parc (à l'exception de celles impliquant de l'eau - Radja River et Flash Back -, et du Vampire). Sapin de Noël, illuminations, animations sonores et casse-noisettes version Walibi donneront le ton dès l'entrée du parc, dans la zone Glowing Greetings.

Un marché de Noël composé de 18 chalets prendra quant à lui place dans la zone Alpin Village, non loin de l'attraction Melody Road qui sera parée d'atours hivernaux et renommée Christmas Melody Road le temps de Walibi Winter. Dans la zone Frozen Land, les visiteurs pourront s'adonner au patinage au sein du Crystal Pavilion et assister aux spectacles qui s'y tiendront trois fois par jour. Un igloo bar sera également installé dans cette zone, tandis que la balade lumineuse Wonder Woods sinuera à travers une forêt enchantée.