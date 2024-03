"On a entendu une détonation": une personne arrêtée à Court-Saint-Étienne au cours d'une vaste opération policière

Les policiers étaient présents en nombre jeudi soir à Court-Saint-Étienne, dans le Brabant wallon. Selon nos informations, une opération policière avait lieu sur l'avenue des Combattants, dans le cadre d'un dossier judiciaire.

Une détonation a été entendue vers 22h30. La police fédérale vient de faire exploser la porte d'une maison. L'assaut est ensuite donné. Aurélie tient un restaurant dans la rue. Elle a suivi l’opération de police à distance. "On a entendu une détonation, on est sortis parce qu'on a entendu un boom. Et puis, on a entendu au micro que c'était la police fédérale", explique-t-elle ce vendredi matin sur bel RTL.