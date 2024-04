Grosse désillusion pour les coureurs de cette célèbre course à obstacles: "Je veux récupérer l'argent de mes tickets!"

"Dans 95 % des dossiers de faillite, les créanciers non privilégiés ne récupèrent pas un euro", ajoute l'expert. Pour toutes les personnes concernées, Jérôme Henri recommande de suivre la procédure expliquée dans le mail, à savoir déposer une déclaration de créance sur le site regsol.be. Cela permettra, dans une infime mesure, de récupérer un peu de l'argent investi dans les tickets. Mais il faut pour cela que les créanciers prioritaires aient été remboursés et qu'il reste encore de l'argent disponible après cela.

Et malheureusement, "quelle que soit la somme investie, les personnes qui ont acheté des billets restent non privilégiées", précise Jérôme Henri en ajoutant que "le remboursement partiel ou total qui serait très éventuellement opéré n'aurait pas lieu avant la clôture du dossier, ce qui arrive en général un an ou un an et demi plus tard, au minimum."