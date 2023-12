Plus de 180 animaux maltraités saisis chez une comtesse à Chastre: "La situation devient vraiment grave"

"À Chastre, beaucoup de véhicules d'associations de protection animale ainsi que des véhicules de police", signale ce mercredi matin un témoin via le bouton orange Alertez-nous.

Des dizaines d'animaux sont effectivement sauvés par les travailleurs de plusieurs refuges : une centaine de chiens, 80 équidés, principalement des ânes, il y a aussi des chèvres. Et tous ces animaux vivaient dans des conditions déplorables, beaucoup étaient enfermés et entassés dans des hangars. Ils n’étaient pas victimes de violences, mais personne ne s’en occupait et ils étaient très peu nourris, beaucoup sont donc en très mauvaise santé.

Ces animaux sont saisis par une dizaine de refuges, cela se fait de manière très organisée, et vu le nombre d’animaux, cela risque de durer toute la journée.

Une enquête judiciaire en cours. La propriétaire des animaux a été privée de liberté ce matin. Et ce n’est pas une inconnue de la justice, puisqu’en douze ans, c’est déjà la quatrième saisie d’animaux réalisée chez elle. Les refuges sont habitués à intervenir ici.