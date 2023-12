Des caméras de surveillance dans les vestiaires de la piscine de Braine l'Alleud: "Suis-je le seul que ça choque?"

"Vidéo de surveillance au-dessus des cabines, suis-je le seul que ça choque?", nous écrit Jonathan. À son message, il joint la photo d'une caméra située dans les vestiaires de la piscine communale de Braine-l'Alleud. Il y a, en tout, 16 dispositifs de vidéosurveillance sur l'ensemble du bâtiment, dont quatre dans les allées et les cabines. Et Jonathan n'est pas le seul à être étonné de la position de ces derniers, nous apprend Geoffroy Matagne, l'échevin en charge des Sports et Loisirs de la commune: "Ça interpelle parfois certains nageurs qui viennent nous voir."

Sa réponse aux inquiets: "On ne voit absolument rien dans les vestiaires." Preuve à l'appui, les zones qui pourraient être problématiques sont simplement noircies sur les écrans de surveillance. Ainsi, ces caméras permettent d'avoir une vue sur les casiers notamment, sans porter atteinte à la pudeur des personnes qui se changent: "La sécurité est au centre du dispositif. On a déjà eu des vols, des agressions, du voyeurisme, et le fait de filmer permet d'intervenir et éventuellement, de déposer plainte à la police", explique Geoffroy Matagne.