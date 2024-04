Un bar à chats à Wavre : quand l'adoption rime avec détente et convivialité

À Wavre, un bar à chats a ouvert ses portes, offrant aux visiteurs la possibilité de boire un verre tout en côtoyant des chats en attente d'adoption. Une initiative qui vise à offrir de la visibilité et un environnement détendu à ces animaux en quête d'un nouveau foyer.

Déguster un café ou une bière entouré de chats, c'est désormais possible à Wavre. Un bar à chats a ouvert ses portes, offrant un refuge temporaire à ces félins en attente d'adoption. Jean et Anaïs, les propriétaires, proposent aux visiteurs de passer un moment convivial en présence des chats à la recherche d'une nouvelle famille.

La particularité de ce bar réside dans le fait que tous les chats présents sont à l'adoption en collaboration avec une association. Jean, l'un des propriétaires, explique : "C'est une association qui n'a pas les moyens d'avoir un vrai refuge et qui travaille avec des familles d'accueil uniquement pour accueillir ces chats qui sont en recherche d'une famille pour la vie. Et donc, moi, avec le projet du bar à chat, ça me permet de donner un peu de visibilité aux chats à l'adoption qui sont trop nombreux en Belgique."