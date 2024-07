Lancement de la fusée Ariane 6: un projet scientifique nés dans des écoles de Jette et de Braine-l'Alleud sera à bord

Luc Denis, professeur de sciences et passionné d'espace, et Daniel Smirnov, l'un de ses élèves, ont développé un appareil pour mesurer les radiations solaires et le champ magnétique. "L'intérêt est de pouvoir, après, travailler avec les élèves sur des données réelles, que l'on a acquises nous-même, de grande valeur scientifique, et, par exemple, de montrer la protection que le champ magnétique de la Terre nous offre. C'est ça qui nous permet de vivre sur Terre finalement", introduit le professeur.

Pour Daniel, ce projet est devenu une opportunité unique. "J'ai tout de suite vu l'importance du projet. Je savais que c'était le tout premier lancement d'Ariane 6 et que si j'avais l'occasion de mettre quelque chose que j'avais créé moi-même dedans, c'était tout de suite quelque chose de très grand", se réjouit l'élève.