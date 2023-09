Une histoire bien belge: des radars installés par la Région ne fonctionnent pas... car il manque un panneau de signalisation en amont

La raison est toute simple : si aucun flash ne sort des boîtes, c'est parce qu'il manque tout simplement des panneaux de signalisation en amont, ce qui est obligatoire. "Nous avons installé plusieurs poteaux, et quelques radars, que nous intervertissons", explique Thierry Champagne, bourgmestre de la commune de Chastre. "Ce qui coince ici, c'est que les radars communaux ne peuvent pas flasher, car il manque des panneaux de signalisation qui préviennent qu'il y a un radar".

La Région a récemment offerts des radars aux communes de Chastre, Court-Saint-Etienne, Villers-la-Ville, Walhain et Mont-Saint-Guibert. Jusqu'ici, pas de problème : seulement ces radars ne sont pas effectifs et ne flashent personne.

Le problème dure maintenant depuis un moment. "Cela fait un certain temps que nous attendons, six mois, je dirai", précise-t-il.

J'évite de le dire trop fort

Du côté des habitants, on est très heureux de la pose de ces radars... mais on reste méfiant. "Je suis content qu'il soit installé. Ma maison se situe le long d'une ligne droite où certains roulaient parfois comme des fous. Depuis l'installation, on voit que les vitesses diminuent. Maintenant, si les automobilistes apprennent qu'ils ne flashent pas... Je trouve ça étonnant. Il faut qu'il fasse son travail", explique Bernard.