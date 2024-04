5 policiers blessés lors d'une intervention lors d'une fête à Laeken, 3 personnes ont été interpellées

"Nos services ont reçu un appel dans la nuit de samedi à dimanche concernant une fête sans autorisation qui aurait lieu dans un entrepôt à Laeken", explique la porte-parole de la police, Ilse Van de Keerse. "Nos équipes se sont rendues sur place et ont effectivement pu constater cela. Lorsqu'ils sont intervenus pour mettre fin à la fête, cinq de nos collègues ont été blessés par des fêtards rebelles. Trois participants ont finalement été privés de liberté, respectivement pour vente et détention de drogues, rébellion et incitation à la rébellion. Nous avons ensuite fermé administrativement le site du camping 58 pour nuisance et parce qu'il y aurait eu usage et vente excessifs de stupéfiants", ajoute la porte-parole.

Le directeur du Camping 58 a indiqué que toutes les autorisations pour l'événement, qui n'était pas organisé par le site lui-même, étaient en règle et que la police avait eu recours à du gaz lacrymogène ainsi qu'à des chiens renifleurs. Plusieurs fêtards ont été blessés, dont trois ont dû être transportés à l'hôpital, selon l'exploitant Bram De Ridder.