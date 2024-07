Trafic de stupéfiants: 22 personnes interpellées lors d'opérations anti-drogues dans le quartier Matonge

Entre mi-juin et mi-juillet, la police de Bruxelles Capitale-Ixelles a interpellé 22 personnes lors d'opérations visant la vente de stupéfiants et les nuisances associées dans le quartier Matonge, indique-t-elle vendredi dans un communiqué.

Du 15 juin au 18 juillet, 22 personnes ont été interpellées. La police a également procédé à la saisie de 910 grammes de drogue ainsi que d'une somme de 12.000 euros et de matériel en lien avec la commercialisation de stupéfiants. Dix-sept suspects ont été mis à la disposition du parquet de Bruxelles, dont huit ont reçu des citations à comparaître via la procédure accélérée. Cela signifie qu'ils devront se justifier devant le tribunal correctionnel dans les semaines à venir.

Depuis mi-juin, la zone de police Bruxelles Capitale-Ixelles a renforcé sa présence dans le quartier Matonge et ses alentours afin de lutter contre les deals de rue et les problématiques liées, comme les cris, les bagarres ou les actes inciviques.

Au cours de la même période, la police a également établi 175 sanctions administratives communales (SAC), très majoritairement pour jets de mégots et dépôts clandestins. Près d'une centaine d'infractions au code de la route ont aussi été verbalisées.

Les 6 et 7 juillet, les agents ont contrôlé plusieurs commerces. Lors de ces deux journées, 13 PV ont été dressés pour travail non déclaré et une vingtaine pour infractions diverses (non affichage des tarifs en vigueur, infraction au règlement général de police, séjour illégal...). Un établissement a été fermé administrativement et deux autres ont été mis sous scellés. Un rapport a aussi été établi pour suspicion de traite des êtres humains après que les services d'inspection ont trouvé un lit et un matelas dans la cave d'un des commerces.

Selon la police et le parquet de Bruxelles, cette attention portée au quartier Matonge sera maintenue "le temps nécessaire".