"Ça m'a fait un choc": Deux personnes retrouvées mortes à Molenbeek, un voisin témoigne

Les circonstances des faits sont, à ce stade, très lacunaires, le parquet indiquant seulement qu'une personne a été privée de liberté. "Pour l'instant, nous pouvons confirmer que la police s'est rendue sur les lieux à l'avenue Henri Hollevoet à Molenbeek", indique dans un bref communiqué le parquet, qui ajoute qu'un juge d'instruction a été requis et va descendre sur les lieux.

Luc habite le quartier depuis plus de 25 ans, il connaissait donc l'homme retrouvé mort mardi. Il évoque "un voisin qui s'occupait de l'artistique dans le quartier".

Les circonstances sont donc encore très floues pour l'instant. On en saura sans doute davantage dans la journée, car le parquet de Bruxelles a prévu de communiquer.

Selon les informations de La Capitale, les deux personnes décédées formaient un couple. Ils hébergeaient un homme au troisième étage de leur habitation et selon des proches des victimes, très affectés par ce qui s'est passé, les soupçons se porteraient sur lui. Mais d'autres sources affirment que le mari, Paul, aurait tué sa femme avant de mettre fin à ses jours. L'homme hébergé aurait averti la police en entendant la scène et aurait été arrêté pour être entendu.

"Il était très jovial, très sympathique et de temps en temps, on parlait un peu ensemble de l'artistique", commente Luc. "Ça m'a fait un choc, car j'habite en face. Je pensais à un accident et j'ai été voir par curiosité. La femme était allongée à l'entrée, mais lui, je ne l'ai pas vu".

Il se pose des questions sur ce qu'il s'est passé. "Je me demande bien. J'ai appris que c'était un double meurtre, mais les raisons, je ne sais pas. Ça m'a fait de la peine que ce brave Paul ait dû avoir une fin de vie ainsi", déclare-t-il encore.