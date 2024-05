Frayeur à Mouscron: un python a disparu du vivarium d'une école

Drôle d'histoire qui s'est déroulée hier au sein de la section "soins animaliers" de l'Athénée Royal Thomas Edison de Mouscron (ARTEM). Un serpent, un python arboricole, a disparu, expliquent nos confrères de Sudinfo.

Face à cette situation, le directeur en secondaire Steven Visee a sa petite idée de ce qui a pu arriver à l'animal. "J'ai moi-même fouillé aux alentours de son habitat avec quelques élèves, et il demeure introuvable. Or, lundi encore, il était bel et bien là. On a constaté son absence ce mardi matin. Sans porter d'accusation envers qui que ce soit, tout cela me fait davantage penser à un vol qu'à une fugue", a-t-il déclaré auprès de Sudinfo.