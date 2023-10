De nombreux chantiers sont à poursuivre pour éradiquer le sans-abrisme, selon l'AMA

De nombreux chantiers sont à poursuivre, voire à démarrer, afin d'atteindre l'objectif fixé par l'Union européenne de "zéro sans-abri en 2030", note la Fédération des maisons d'accueil et des services d'aide aux sans-abri (AMA) dans son mémorandum pour les élections 2024, dont elle rappelle les revendications mardi, à l'occasion de la journée internationale de lutte contre le sans-abrisme.

Malgré une adaptation toujours plus adéquate des services pour répondre aux besoins des personnes en difficulté, le nombre de personnes sans-abri ne fait que croitre en Belgique et en Europe, en raison de la succession des crises migratoires, sanitaires et économiques, selon l'AMA.

A Bruxelles, 7.134 personnes sans-abri ont été dénombrées en 2022 par l'organisme de coordination de l'aide d'urgence Bruss'Help, ce qui représente une augmentation de 18,9% en deux ans. En Wallonie, ce sont 11.729 personnes sans-abri qui ont été recensées par la Fondation Roi Baudouin depuis 2020.