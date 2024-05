Quartier chaud de la capitale: la commune de Schaerbeek prend une mesure pour "ramener la sécurité"

À partir d'aujourd'hui et jusqu'au 2 octobre, "au minimum", la vente d'alcool sera interdite pendant la nuit dans le quartier Nord de Schaerbeek, apprend-on dans un communiqué.

Cécile Jodogne, la bourgmestre de Schaerbeek, a pris une ordonnance de police interdisant la vente d'alcool dans le quartier Nord entre 22h et 6h du matin.

"Il existe un lien de causalité prouvée entre le passage à l’acte violent et la consommation de boissons alcoolisées, ce qui démontre la nécessité de la mise en place d’un dispositif complet pour limiter la consommation d’alcool dans l’espace public."

L'ordonnance dont il est question interdit la vente d'alcool pendant la nuit, à l'exception des restaurants, débits de boissons et services de livraison. "Elle complète, en outre, une décision du conseil communal qui interdisait déjà la consommation de boissons alcoolisées dans ce quartier, et ce, en permanence."

À la bourgmestre de conclure: "La mobilisation de tous les acteurs, commune et police comprises, est totale. L’objectif est de ramener la sécurité dans le quartier en s’attaquant structurellement aux causes et en menant un travail sur tous les fronts."