Des militants appellent à réinvestir l'espace public contre sa "confiscation commerciale"

"Les places et trottoirs de notre ville ont été pris d'assaut au fil des ans par les terrasses, tandis que les bancs publics se raréfient et que boire de l'alcool en rue est interdit." Free54 reproche ainsi à l'administration communale de "réserver à ceux qui ont de l'argent une place privilégiée dans la ville", une ville désormais entièrement façonnée par les intérêts des acteurs commerciaux selon le groupe d'action. "Aujourd'hui, les plus démunis se retranchent vers la pleine de jeux du Quai aux Barques et le terrain de basket tout proche."

En 2015, l'échevine alors en charge des Affaires économiques de la Ville, Marion Lemesre (MR), avait autorisé les restaurants situés sur la place Sainte-Catherine à agrandir leurs terrasses, leur accordant des subsides dans cette optique. "Depuis lors, les terrasses ont continué de grossir, des bancs publics ont été enlevés et la police stigmatise la jeunesse en procédant régulièrement à des contrôles sur la place", déplore Free54, qui tient son nom de son année de création.