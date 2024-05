Le campus de l'ULB occupé par des étudiants pour dénoncer le "génocide en cours à Gaza": "C'est notre dernier recours"

Des étudiants occupent depuis mardi matin un bâtiment du Solbosch, à l'Université libre de Bruxelles. Leur objectif: dénoncer le "génocide en cours à Gaza" et appeler les autorités de l'ULB à rompre "immédiatement et sans équivoque toutes formes de collaboration avec les institutions académiques et les entreprises sionistes qui participent à l'oppression systématique du peuple palestinien".

Dès 10h00, drapeaux palestiniens et groupes d'étudiants ont commencé à affluer sur la plaine du K, en face du bâtiment B. C'est là qu'une centaine d'étudiants ont décidé de s'établir jusqu'à nouvel ordre. La mobilisation fait écho au mouvement d'occupations des universités à travers le monde, notamment aux États-Unis. "On demande à l'ULB d'arrêter tout partenariat et tout lien qu'elle avec des universités et des entreprises sionistes", explique l'une des organisatrices de ce mouvement à Bruxelles. "Cela fait des mois et des mois que l'on fait des actions et des protestations mais rien n'a changé. C'est notre dernier recours. Nous implorons l'université d'accepter d'arrêter toute connexion avec ces instituts-là." Ces "instituts-là" sont notamment Thales, groupe spécialisé dans l'électronique pour l'aérospatiale et la défense". Les étudiants protestataires réclament également plus de transparence de la part de l'ULB sur ses connexions avec Israël.

Contre "l'oppresion systématique du peuple palestinien"