Elle doit diminuer l'usage de la voiture individuelle: voici "Floya", l'application de tous les moyens de transports de Bruxelles

Les différents moyens de transport disponibles à Bruxelles, publics et privés, sont désormais réunis dans la nouvelle application "Floya", ont annoncé la Stib et la ministre bruxelloise de la Mobilité Elke Van den Brandt mercredi lors d'une conférence de presse à Bruxelles. Cette application "Mobility as a service" (Maas), développée par la société Eviden/trafi, est la première application multimodale grand public en Belgique, indique la Stib.

Dans Floya, tous les modes de transport disponibles au sein de la capitale (métro, tram, bus, train, vélo, trottinette, taxi et voitures partagées) seront présentés aux usagers en temps réel. À l'image d'autres applications Maas déjà disponibles dans d'autres pays, notamment en Allemagne, à Berlin, des trajets sont proposés en fonction du mode de transport choisi. Des possibilités de combinaison, comme les transports en commun associés à une trottinette électrique ou à un vélo partagé, sont également présentées.