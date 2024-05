Carrefour Léonard: d'importantes perturbations à prévoir dès demain et jusqu'au 20 mai, à quoi doit-on s'attendre ? 

L'agence flamande des routes et de la circulation (AWV) l'avait annoncé lundi passé : de "sérieuses perturbations" sont -de nouveau- à prévoir à partir de demain aux abords du tunnel Léonard en raison d'un nouveau volet de travaux de rénovation. D'importants ralentissements sont prévus au niveau du ring de Bruxelles et les tunnels seront complètement fermés pendant les week-ends de l'Ascension et de la Pentecôte. Les prochains jours s'avèreront donc compliqués puisque l’ensemble des automobilistes du ring intérieur et extérieur devront passer en surface par le carrefour Léonard.

De plus, pendant la nuit du jeudi 9 mai au vendredi 10 mai, entre 00h00 et 5h00 : le poids du tunnel sera supporté par une structure temporaire de vérins durant deux heures. Le trafic sera dévié.

Afin de pallier aux embarras de circulation, la SNCB annonce une augmentation de son offre de trains à partir du 13 mai et ce jusqu'au 28 juin. Concrètement, quatre trains supplémentaires circuleront durant les heures de pointe entre Nivelles, Braine-l'Alleud, Waterloo, Rhode-Saint-Genèse, Etterbeek et Bruxelles-Luxembourg. En matinée, deux trains ont été ajoutés au départ de Nivelles (à 06h40 et 07h40) avec pour gare terminus Bruxelles-Luxembourg (arrivée prévue à 07h27 et 08h27).

La soirée, deux trains supplémentaires relieront Bruxelles-Luxembourg (16h22 et 17h22) à Nivelles (arrivée prévue à 17h28 et 18h28). "Ces trains supplémentaires viennent s'ajouter à l'offre existante de deux trains IC et trois trains S entre Nivelles et Bruxelles", indiquent la SNCB et Infrabel dans un communiqué commun. Ces trains S s'arrêtent à Nivelles, Lillois, Braine-L'Alleud, Waterloo, Rhode-Saint-Genèse, Linkebeek, Saint-Job, Vivier d'oie, Boondael, Etterbeek, Germoir et Bruxelles-Luxembourg.

La SNCB entend également renforcer la composition des trains aux heures de pointe sur les trains S1 entre Nivelles et Bruxelles-Midi, ainsi que sur les trains S8 entre Louvain-la-Neuve, Ottignies, Bruxelles-Luxembourg et Bruxelles-Midi. "Pour les voyageurs qui se rendent à la gare en voiture, des places sont disponibles dans plusieurs parkings des gares à proximité des lignes concernées, comme Nivelles, Braine-L'Alleud et Louvain-la-Neuve", soulignent encore les deux sociétés ferroviaires.