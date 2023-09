En route vers une deuxième "journée sans voiture" par an à Bruxelles? "Les bourgmestres n'ont pas marqué de désaccords, mais..."

Un coût, mais pour qui et combien ? "On parle tout de même de 800.000 euros pour une journée sans voiture, un dimanche. Il faut en connaître l'impact économique. Sur le principe, les bourgmestres n'ont pas marqué de désaccords, mais cela doit être à l'étude", explique Ridouane Chahid.

Hier avait lieu l'annuelle "journée sans voiture" à Bruxelles. De 9h30 à 19h, les voitures étaient interdites de circulation dans la capitale. La ministre écologiste Elke Van den Brandt parle d'un énorme succès et pourrait en proposer une "chaque mois".

En route vers une deuxième journée sans voiture, donc ? "Le mieux serait qu'elle soit en week-end et pas en pleine semaine, évidemment. On sait que cela aura un impact sur la mobilité et sur notre économie".