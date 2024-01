Face à la pénurie d'enseignants, cet élève de 15 ans donne cours d'anglais à ses copains de classe

Rapidement, tout le monde est plus détendu grâce à un exercice groupé. Un premier cours pas comme les autres, qui semble plaire aux élèves. "C'est toujours une expérience très chouette, parce qu'on n'a pas l'habitude de faire ça et puis ça peut nous apprendre énormément de choses, autant pour lui que pour nous. Et c'est beaucoup dans les valeurs de l'école qu'on a le partage et la coopération donc je trouve ça chouette", confie une élève de la classe. "C'est sympa, c'est un peu compliqué de s'habituer comme ça mais on va facilement s'y faire", dit une autre élève.

À 15 ans, David donne son premier cours d’anglais. La professeure initiale de cette classe de 3e secondaire s’est absentée pour cause de maladie. Entre temps, l’école n’a pas trouvé de remplaçant. David, a alors proposé d’assurer les cours. "Je suis bilingue. Je trouve que c'est beaucoup plus difficile en vrai que dans ma tête, car ça passe plus rapidement que ce que je l'ai cru. Je sentais qu'ils étaient un peu stressés, c'est logique, moi aussi", explique l'adolescent.

Présente depuis de nombreuses années, la pénurie d'enseignants semble encore s’aggraver. Elle est d’ailleurs plus forte en Fédération Wallonie-Bruxelles pour les cours de langues et de pratiques professionnelles. Conséquence? Certains élèves passent plusieurs semaines ou mois sans enseignant pour ces matières.

Dans cette école bruxelloise, la situation de remplacement est temporaire, mais demande tout de même beaucoup de travail. "On ne peut pas non plus le laisser tout seul en classe, on va devoir passer pour voir comment ça se passe. On va devoir l'aider à organiser son cours et bon, il ne va pas évaluer ses copains donc c'est une solution bricolage mais nous, on est une école à pédagogie active et on aime que nos élèves prennent des initiatives", souligne la directrice de l'établissement Amandine Tuerlinckx.

Les représentants syndicaux des enseignants ont remis au gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles 10 demandes-clés européennes,

pour rendre l'enseignement plus attractif et remédier à la pénurie d'enseignants.