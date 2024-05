Une mobilisation massive: des milliers de personnes manifestent à Bruxelles pour un cessez-le-feu à Gaza 

"Plus de 35.000 Palestiniens ont déjà été tués depuis l’attaque perpétrée en Israël par le Hamas il y a un peu plus de sept mois, principalement des femmes et des enfants", indiquent les organisateurs. "Plus de 79.000 personnes ont été blessées et plus de 7.000 autres sont portées disparues. Environ 2 millions de personnes ont dû fuir et une grande partie des infrastructures civiles a été complètement détruite."

Les organisateurs ont dénombré environ 40.000 participants au cortège, qui s'est dirigé vers la place Jean Rey, dans le quartier européen de la capitale, où se sont tenus des discours et une performance artistique. La police a, elle, compté près de 7.000 manifestants.