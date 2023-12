Fusillade à Bruxelles: la piste terroriste est écartée mais la Belgique est toujours en alerte de niveau 3, voici pourquoi

La fusillade de ce mercredi à Bruxelles, avenue de la Toison d'Or serait liée au milieu de la drogue. La piste terroriste est, à ce stade, écartée. Dans la soirée, l'annonce de coups de feu a d'abord fait craindre une nouvelle attaque et pour cause, le pays est toujours au niveau 3 de la menace.

Il y a deux types de menaces auxquelles les autorités et les forces de l'ordre doivent faire face. Les violences urbaines tout d'abord, ces fusillades liées aux milieux de la drogue et des armes. On se souvient des fusillades qui ont secoué la région anversoise pendant des mois et maintenant la capitale.

Et puis, il y a la menace terroriste, d'autant plus inquiétante avec la situation au Proche-Orient. Une menace terroriste qui a fait dire, il y a deux jours, à la commissaire européenne aux affaires intérieures, la Suédoise Ylva Johansson, qu'il y avait un risque très réel d'attentat en Europe, avant Noël. Voilà pourquoi le niveau 3 est maintenu. Le niveau 3 équivaut à une "menace probable et sérieuse".