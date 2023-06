Grande première en Belgique: une clinique cranio-faciale ouvre à Bruxelles, voici les avantages pour les patients

La Clinique Saint-Jean, à Bruxelles, et son service dentaire ont ouvert, samedi, la première clinique cranio-faciale de Belgique. Les patients avec des problèmes complexes à la mâchoire et aux dents peuvent ainsi recevoir un "traitement holistique et multidisciplinaire".

Ramin Marashi, dentiste et docteur en sciences dentaires et gnathologie, dirigera ce nouveau service pluri-disciplinaire à Saint-Jean dès le 1er juillet. "Lorsqu'un patient vient nous voir parce qu'il ressent une douleur à la mâchoire, nous procédons à une analyse complète de son crâne, de sa mâchoire, des mouvements de sa mandibule et même de sa posture à l'aide d'équipements et de technologies de pointe. On n'y pense pas toujours, mais les douleurs à la mâchoire, à la bouche et aux dents peuvent aussi résulter d'une posture asymétrique, et vice versa", a expliqué Mohammad-Ali Khamaktchian, chef du service de dentisterie.