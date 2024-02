Huit ex-candidats de Top Chef se rajoutent au line-up du Streat Fest

De nouveaux noms rejoignent le line-up gastronomique du StrEat Fest, festival dédié à la street food revisitée et à l'art urbain, programmé du 16 au 19 mai à Tour & Taxis à Bruxelles. Aux côtés des chefs étoilés déjà annoncés, Christophe Hardiquest*, Yves Mattagne** et Florent Ladeyn*, huit ex-candidats de la 14e saison de Top chef ainsi que "Loïc fou de cuisine" se joindront à l'événement, ont dévoilé jeudi les organisateurs par communiqué.

Au total, une centaine de chefs se relaieront quatre jours durant pour contenter les visiteurs. Parmi les toqués programmés, figurent notamment Stefan Jacobs (Hors-Champs), Benjamin Rauwel (Ivresse), Alexandru Sapco (La bonne chère), Simona El-Harar (Kitchen 151), Nathan Urbanowiez (Sanzaru), Luca Termine (Tatar), Alex Joseph (Cantina Valentina), Jean-Philippe Watteyne (La Ferme de bonne maman) ou encore Sébastien Serroyen (El Cuchillo). Les amateurs de douceurs et de chocolat ne seront pas oubliés puisqu'Anaïs Gaudemer (Cokoa), Laurent Gerbaud et Jean-Philippe Darcis sont annoncés.

César Lewandowski, Mathieu Lagarde, Carla Ferrari, Sarika Sor, Miguel Garcia-Herrera, Jérémie Falissard, Léo Renusson, Jacques Lagarde de la compétition française Top Chef diffusée l'an dernier ont ainsi accepté de prendre part aux festivités culinaires et de se rassembler autour d'un stand pour proposer leur cuisine, mais aussi pour donner une masterclass. Ils seront également juges du concours de cuisine amateur organisé par le StrEat Fest.

La mission de ces chefs? "Rendre n'importe quelle cuisine - étoilée, tendance, gastronomique, trendy - accessible à tous les gourmands", expliquent les organisateurs. Des master classes seront aussi dispensées par certains étoilés, qui réaliseront un "plat signature" en direct. Ce sera notamment le cas de Loïc Van Impe alias "Loïc fou de cuisine", qui sera aussi présent pour l'occasion.

Le programme prévoit également 150 ateliers culinaires et d'art urbain, 40 concerts, DJ et performances et un marché de producteurs locaux.