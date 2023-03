Incendie dans un squat à Schaerbeek

Les services de secours ont été alertés jeudi soir vers 21h30 et se sont rendus dans la foulée rue Kessels, où le feu faisait rage. Les flammes progressaient au rez-de-chaussée d'une habitation de trois étages.

"Il s'agissait d'un squat dans lequel plus personne ne se trouvait", a expliqué le porte-parole des pompiers, Walter Derieuw. "Les maisons voisines ont été évacuées et la police a établi un périmètre de sécurité. Nous avons réussi à empêcher le feu de se propager aux habitations adjacentes et au toit de l'immeuble. Le plancher entre le rez-de-chaussée et le premier étage a toutefois été détruit pour vérifier qu'aucun feu ne couvait."

Le bâtiment est inhabitable en raison du sinistre, précisent encore les pompiers. "La cause exacte de l'incendie doit encore être déterminée plus précisément, mais elle est accidentelle. Nous avons ventilé les logements adjacents et vérifié la présence de CO car la fumée s'y était propagée."